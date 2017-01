El UCAM Murcia sueña con dejar la zona de descenso con un triunfo en Córdoba

El UCAM Murcia CF tiene a tiro salir de la zona de descenso. A diferencia de otras jornadas, depende de sí mismo. Venciendo este domingo (16:00 horas) al Córdoba en el Nuevo Arcángel le dará para dejar los puestos de peligro ya que el average particular sería para los universitarios merced al 1-1 de la ida. El UCAM viaja con optimismo tras vencer al Zaragoza aunque Francisco espera que la euforia desmedida no haga mella en la expedición.

No se esperan cambios en el once inicial aunque Luis Fernández podría entrar por Natalio en la mediapunta. No viajaron por lesión Góngora y Manuel Sánchez y el último fichaje, Iban Salvador, tampoco entró en la lista. Es uno de los descartes junto a Pere Milla. El UCAM sabe del potencial de su rival, un Córdoba armado para intentar regresar a Primera, y confía en mantener la buena inercia defensiva que ha transformado al cuadro universitario. Desde la llegada de Francisco apenas encajó 3 goles en las cuatro jornadas que lleva con el equipo.

Comentarios