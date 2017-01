Jornada intensa con derbi, liderato en juego, fichajes y posibles traspasos

La jornada de Segunda B viene marcada por los fichajes (no todos podrán debutar), el inminente cierre de mercado, el derbi de Nueva Condomina y la lucha por el liderato entre Cartagena y Lorca:

Melilla-Lorca FC (12:00 h. Álvarez Claro, Melilla)

Cartagena-El Ejido 2012 (17:00 h. Cartagonova)

Real Murcia-Jumilla (17:00 h. Nueva Condomina, Murcia)

El derbi Real Murcia-Jumilla será el duelo entre dos aspirantes a entrar en playoff. Paco García podría dar entrada en su once a nuevos jugadores, como Juanjo, Elady, Curto o Rayco. No podrá jugar aún Sergi Guardiola, presentado este sábado, ya que el transfer no llegó a tiempo. Enfrente, en el cuadro vinícola no estarán los sancionados Ángel Robles ni Morgado, sancionados. La principal baza será Titi, aunque se especula con que el punta pueda acabar saliendo ante una jugosa oferta del Cartagena antes del cierre de mercado el próximo martes 31 de enero.

El Lorca FC abre la jornada en Melilla. Noguera y Chumbi son baja y Julio Algar no podrá contar aún con Abel Gómez (fichado este viernes) ni con Pepe Rojas ya que al internacional chileno le falta un trámite con su visado y tuvo incluso que viajar a su país para solucionarlo. El cuadro lorquino es colíder y si vence en un campo muy exigente como el Álvarez Claro meterá presión al Cartagena para su partido de la tarde.

El Cartagena recibe a El Ejido 2012, primer equipo que le ganó esta temporada. Artiles, último fichaje, entrará en la lista aunque se duda de que entre directamente en el once de Monteagudo. Podría suponer también el estreno como locales de Fernando Llorente (que ya jugó unos minutos la semana pasada) y Juan Antonio Ros. El Cartagena anda pendiente del mercado y busca un delantero de nivel. Según algunas informaciones habría intentado cazar a Joselu, delantero del Racing de Ferrol, y estaría haciendo lo propio con Titi, del Jumilla.

