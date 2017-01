El Ayuntamiento entona el “mea culpa”

El Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, ha asumido su parte de responsabilidad ante la realidad que viven los vecinos del barrio de la Pilarica, que llevan más de 500 días encerrados pidiendo una solución al aislamiento del barrio.

Los vecinos no comprenden como no se han iniciado todavía las obras en las plazas de Rafael Cano y Aviador Gómez Barco y vuelven a insistir en la necesidad de que el soterramiento no sea descartado por la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Reproducimos a continuación la carta abierta del Concejal de Urbanismo Manuel Saravia:

“Hay dos asuntos que me quitan el sueño. Uno relacionado con el 29 de octubre. Otro con las obras de Pilarica. En ambos casos, no por actuaciones improcedentes, sino por el retraso en llevar a cabo los proyectos.

A pesar de la intención clarísima sobre cómo actuar, y de la dotación presupuestaria suficiente (es decir, de haber adoptado las decisiones políticas fundamentales), la máquina administrativa ha retrasado hasta términos inconcebibles el inicio de las obras.

Por las enormes ganas de solucionar los temas cuanto antes, he ido hablando desde el principio de unos plazos que luego se han ido incumpliendo de forma contundente. Y van ya, en el caso de Pilarica, esos 500 días desde el cierre del paso a nivel que, lógicamente, tienen disgustadísimo al vecindario.

Es cierto que el problema no lo hemos creado nosotros. El paso se cerró cuando lo decidió el Gobierno de España por sus propios intereses electorales, sin haber dejado resuelta la conexión entre ambos lados de la vía.

En la Concejalía de Urbanismo, de acuerdo con la asociación vecinal, diseñamos el anteproyecto de la plaza de Rafael Cano bajo las vías, pero al redactar el proyecto de ejecución, por las dificultades específicas (para garantizar que los trenes puedan pasar soterrados debajo de la cimentación de la nueva plaza) ha habido que contratarlo fuera. Y esto ha sido causa de nuevos retrasos.

Estamos a punto de adjudicarlo, pero el paso a nivel lleva, es cierto, 500 días cerrado.

He pecado de optimista, es obvio. Y me responsabilizo de ello. Pero he estado en el barrio cuantas veces me lo han reclamado. Lo he explicado.

Creo que tienen razón en su enfado, pero creo también que estamos muy cerca de solucionarlo. Sin plazos, pero con decisión: lo antes posible.”

Por su parte el presidente del Grupo Popular, José Antonio Martínez Bermejo, tiene claro que tanto el alcalde como Manuel Saravia deben asumir sus responsabilidades por el aislamiento del barrio de Pilarica. Según explica Martínez Bermejo en la SER “se ha producido una demora evidente en unos documentos”. Martínez Bermejo añade que tampoco están realizados todos los trámites sobre los terrenos que ocupará el túnel en la calle Andrómeda. Pero lo más importante para el presidente del PP en el Ayuntamiento de Valladolid es que no se puede liquidar sin más la sociedad Valladolid Alta Velocidad, porque esto supondría el fin del proyecto del soterramiento.

