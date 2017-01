Hi havia moltes expectatives per al partit d’avui. Després de la victòria a Lugo, era important tornar a guanyar aquesta tarda contra el Huesca per confirmar la reacció de l’equip i quedar-se a les portes de la permanència. No obstant, els grana no han fet mèrits suficients com per endur-se la victòria. S’han trobat un Huesca molt ordenat i els de Merino no han aconseguit perforar la defensa visitant. Una frenada en sec del Nàstic just la setmana abans de visitar el camp del líder.

El Nàstic ha dut la direcció del partit a la primera meitat. Els de Juan Merino duien la batuta però sense aconseguir crear excessiu perill a la porteria de Sergio Herrera. Per la seva part, el Huesca, en un partit molt seriós i amb un equip ben ordenat al darrera ha concedit poc i ha intentat aprofitar les seves ocasions.

L’oportunitat més clara per als grana al primer temps ha estat un llançament d’una falta llunyana de Juan Muñiz que Herrera ha enviat a córner. Per la seva part, els homes de Anquela han arribat amb perill en un parell d’ocasions a la porteria de Reina. Primer, en una rematada de Pablo López que Luismi, providencial, ha refusat a corner. I després, en un xut centrat de Camacho des de la frontal que ha aturat Manolo Reina.

A la represa, el Nàstic ha seguit amb el control de l’encontre. Cordero ho ha intentat amb un xut des de la frontal de l’àrea que ha marxat per damunt del travesser.

Als de Juan Moreno els ha costat un món crear perill a la porteria visitant. Només en el tram final han arribat les ocasions; una per a cada equip. Al 85, una centrada de Gerard Valentín des de la banda dreta la rematava fóra Alex López des de l’àrea petita.

I ja al descompte, al minut 92, el Huesca ha tingut la possibilitat d’endur-se els tres punts en un xut ajustat de Vinicius que obligava a Reina ha estirar-se i enviar la pilota a córner.

Amb l’empat el Nàstic segueix en zona de descens abans de visitar el proper cap de setmana al Llevant, líder de la categoria i que aquesta jornada ha perdut a Alcorcón per 2 a 1.

