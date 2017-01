Accident laboral mortal a l'aeroport del Prat

Un home ha mort atropellat per una màquina mentre treballava en les obres de la pista principal de l'aeroport del Prat. Ha passat aquesta nit. Segons han informat fonts de l'aeroport, l'home va ser atès immediatament pels serveis mèdics que té el mateix aeroport, però com que estava greu el van traslladar a l'Hospital de Bellvitge, on ha mort.

Es desconeix exactament què va passar, però l'home era un dels treballadors de l'empresa que des de fa un parell de setmanes està fent els treballs de manteniment i asfaltat de la pista principal del Prat.

