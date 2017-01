Al cuarteto no se lo lleva el viento

El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz vivió su octava preliminar, con el aliciente de ser la única sesión en la que el cuarteto, en este caso de Ángel Gago, es cabeza de serie.

CORO A TODA MÁQUINA

El coro de Alejandro Ariza sigue sin dar un salto claro de calidad, aunque va puliendo alguno de los persistentes defectos de su recorrido por la fiesta. De hecho, auguraba un mejor nivel tras una presentación bastante resultona. Gran bajón, de música, interpretación y letras, en los tangos. El primero, de presentación. Mero trámite. El segundo, a la abuela Enriqueta, que tiene "dos cojones" (sic) para sacar su familia adelante y soportar el peso de todos los suyos. Discretos cuplés con menciones al negro del Whataspp (sí todavía), o a los cursos de estimulación del clítoris. En el estribillo, este dirigible dicen que desde Cádiz se va al cielo. El popurrí, desciende, en cambio, aún más el nivel. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,20

COMPARSA LOS CAFRES

La comparsa de Paco Catalán lleva un extraño tipo de cafre, ambientado como en Nueva York en la época de los gangsters, pero sin quedar definitivamente claro. Le pasa lo mismo al resto del repertorio. Los pasodobles parecen una cosa y terminan siendo otra. El primero, sobre el veneno del carnaval, con piropo a la gaditana y alabanza final a las mujeres de la familia. El segundo, parecía que iba a ser la primera gran crítica contra el alcalde de Cádiz en lo que va de concurso, pero ese ataque se queda a medio camino. Tras recordarle todo lo que prometió, finalmente le anima a terminar de cumplir sus proyectos para acabar con lo que hicieron los "caciques" anteriores. Aceptables cuplés y popurrí eterno. La comparsa ha mejorado con respecto al año anterior. Bien interpretada y cantada. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,72

CHIRIGOTA ESTA CHIRIGOTA CAE BIEN

Gran espectáculo de esta chirigota, que ya el año pasado dejó muy buenas sensaciones con Yo soy presa. Otra cosa es que a este espectáculo se le puede considerar carnaval gaditano. Por momentos, parece uno más de los vídeos musicales de Los Morancos. Van de Rey Juan Carlos, personaje fácilmente parodiable, y al que dedican todo el repertorio. Mucho entusiasmo en la interpretación. Se nota que el grupo se ha preparado muy bien, a pesar de que en el primer pasodoble hay un notable fallo de interpretación de letra. Simpáticas letras dedicadas a las supuestas amantes de Juan Carlos de Borbón y su familia. Cuplés de misma temática, bien resueltos. El popurrí tiene cuartetas coreografiadas, músicas muy conocidas y bailables, que enganchan al público, que les despide de pie. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,53

COMPARSA LOS DEL CORTE

Van de tímidos. Les da corte todo, menos venir al Falla con un limitadísimo repertorio. La comparsa de Sierra Sur no consigue alzar el vuelo en ninguna ocasión. Cortos de voces, de música y de letras. El popurrí agudiza la sensación de caos. Mal pase. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,76

CHIRIGOTA LOS SOBRINOS MALOS DE CHUKI NORRIS

Inclasificable agrupación de bajísimo nivel, con momentos de gran absurdo, susceptibles de risas pero no, precisamente, por la gracia de sus letras. Los pasodobles, además de que parecían eternos, no lograron afinarse en ningún momento. Pobres letras. La segunda, dedicada al gran Pablo Ráez, un joven malagueño que lucha contra la leucemia. Ráez no merecía tal letra, al igual que tampoco Mirian Peralta, a la que dedican el segundo cuplé. El primero, con carteles, contra Álvaro Ojeda, aspira al top ten de lo peor que va a pasar por estas preliminares. Pero lo peor estaba por llegar. El popurrí, simplemente, corroboró el absurdo de esta propuesta. Por salvar algo, la desvergüenza de algunas cuartetas. Sin rubor. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 0,91



CUARTETO LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ

Maravillosa parodia del cuarteto del Gago con cinco personajes que se hacen queridos desde el primer minuto. Una familia decide irse de vacaciones a Cádiz. El presupuesto sólo llega para reservar algo al lado de Loreto, "en primera línea de playa". Al principio, sólo van Manolo y su mujer, pero se suma la suegra Elvira, la hija Tamara y el cuñado Chechu. Especialmente conseguido el personaje de la hija siniestra que odia todo. Grandísimo nivel, rimado, humor muy gaditano, divertidos hallazgos. En un momento, llegan a Cádiz y descubren que las vacaciones las tendrán que sufrir con un levante que dura dos semanas. La enorme parodia hace que los cuplés, a menor nivel, chirríen un poco. El tema libre retoma la grandeza de esta familia, que va encaminada a formar parte de la historia del carnaval. NOTA DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ:









