Garitano: "Hemos estado blandos en el área y ha sido una pena el 3-1"

Gaizka Garitano, entrenador del Deportivo, ha manifestado este sábado tras perder (3-1) con el Eibar, en partido de la Primera división española de fútbol disputada el campo de Ipurúa, que su equipo ha estado "blando en el área y ha sido una pena la derrota".

Los guipuzcoanos vencieron por vez primera al Deportivo en Primera, al aprovechar su buen inicio, con dos goles tempraneros de Adrián González y Sergi Enrich, que fueron contestados con un tanto del turco Emre Çolak. Tras el 2-1 con el que se llegó al descanso fueron mejores los coruñeses en la reanudación, pero no marcaron, mientras que Lejeune hizo el definitivo 3-1.

"Hemos sido peores en el área. No hemos entrado bien en el partido, aunque luego hemos mejorado. Hemos disfrutado de 20 minutos buenos en la segunda parte, en la que ha habido una jugada polémica en el área del Eibar, y ha sido una pena la derrota por 3-1", ha resumido Garitano.

El momento decisivo fue el comienzo de la segunda parte, donde los blanquiazules dominaron y crearon muchas ocasiones de gol, pero el portero gallego del Eibar, Yoel Rodríguez, evitó que los deportivistas volvieran a marcar.

"Sí, la clave ha estado ahí, en los 20 minutos en los que les hemos superado, como ellos al principio. Hemos tenido ocasiones de gol, el 2-2 ha estado cerca, y ha sido una penal el 3-1", ha lamentado.

Garitano ha explicado cuál ha sido la diferencia entre los dos conjuntos. "Ellos son más fuertes y rápidos que nosotros. No poseemos contundencia en el área, mientras que ellos sí la han tenido en el área contraria. Hemos fallado en las dos áreas, hay que ser más fuertes", ha destacado.

"No hemos sido peores en el juego, pero no hemos hecho el 2-2 , y en el área defensivamente hemos estado muy blandos", ha insistido.

Aunque Gaizka Garitano ha dicho que él no ha visto la acción desde el banquillo, sus hombres han pedido un penalti al turco Emre Çolak. "Los jugadores me dicen que sí ha sido. Estamos acostumbrados a que no nos piten penaltis", ha criticado.

El técnico del conjunto gallego, que jugó antes en el Eibar y también fue técnico del equipo guipuzcoano, fue homenajeado antes del partido, al igual que su ayudante Patxi Ferreira e Iñaki Lafuente (ahora entrenador de porteros del Barakaldo).

Los tres formaron parte del cuerpo técnico que cogió al Eibar en Segunda B y lo llevó a Primera División tras dos ascensos seguidos (en la temporada 2013-2014 a Segunda División y en la 2014-2015 a Primera). Por este motivo, la presidenta del club eibarrés, Amaia Gorostiza, les entregó una placa de recuerdo y les puso la insignia del club, todo ello en el palco presidencial antes de que empezara el encuentro.

La afición coreó el nombre de Gaizka Garitano antes del partido, en la primera visita que hacía a Ipurúa tras dejar el club el 30 de junio de 2015 porque el entonces presidente, Alex Aranzabal, no quiso que siguiera, en contra de la opinión de gran parte de la directiva eibarresa.

El Eibar homenajeó a Gaizka Garitano dos años después. "Hay que agradecer el detalle al Eibar y a su afición. Ha sido un día especial, ha sido emocionante para mí, y duro", ha reconocido.

Comentarios