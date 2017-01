Otra final para el irreconocible C. D. Eldense (D. 17:00 h)

Con muchas caras nuevas tanto en el terreno de juego como en el banquillo y la sensación de que el de hoy será el último partido en el club para algún futbolista, el C. D. Eldense (20º: 12 Ptos.) recibe en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” a partir de las cinco de la tarde, al C. D. Ebro (9º: 29 Ptos) en el partido de la 23ª jornada dentro del Grupo 3 de la Segunda B de fútbol que dirigirá el malagueño de 30 años, Abraham Domínguez Cervantes.

Las prestaciones que vaya a dar este renovado eldense son, una semana más, una incógnita debido a los vaivenes que ha sufrido el vestuario azulgrana a lo que se une la entrada en escena del veterano entrenador Filippo Vito Di Pierro que no podrá contar ni con el sancionado Chema Antón ni con los lesionados Fede Ruiz yJose Sánchez.

Visita Elda un C. D. Ebro que no ha notado el cambio de grupo y, tras un arranque liguero excelente, está ubicado en la mitad de la tabla con visos de no pasar apuros al final de temporada aunque, según su técnico Emilio Larraz, no renuncia a nada.

Tiene el equipo zaragozano las bajas del sancionado Eneko Satrústegui y las de los lesionados Pajarero y Dani Santigosa.

Con la intención de que el Deportivo esté arropado por un buen número de seguidores, la Junta Gestora ha puesto en marcha la campaña “Tráete a un amigo” por lo que por el precio de una entrada pueden entrar dos aficionados al estadio.

Comentarios