Empate a nada en La Juventud

XEREZ C.D 0 - CIUDAD DE LUCENA 0

Volvía el Xerez CD a jugar como local en Jerez, pero el “nuevo” césped de La Juventud no ayudó. El equipo azulino tenía con las sensibles bajas de Orellana, Carlitos Álvarez y Narváez y lo notó. El partido no fue nada bueno, no hubo dominio y pudo ganar cualquiera. Venía el Ciudad de Lucena, rival directo y complicado, que se fue con un punto que no sirve para nada ni a unos ni a otros.

El partido comenzó con dominio azulino, pero sin ocasiones claras. Los pupilos de Vargas querían mandar. La vuelta de Israel al centro del campo animaba a ello, pero el mediocentro xerecista aún acosta la falta de ritmo. Agu fue su pareja y Alberto hizo las de Narváez jugando por delante de ambos. El equipo quería la pelota y buscaba en multitud de ocasiones la calidad de José Vega por el carril zurdo. El susto más grande lo dio, como no, Pedro Carrión, tras presionar al guardameta del Ciudad de Lucena que estuvo a punto de hacerse un lío con el balón. Con el paso de los minutos el equipo visitante se fue haciendo al terreno de juego y se soltó. De hecho, a punto estuvo de llegar el 0-1 primero por medio de Eryk, tras una internada por banda derecha y con un disparo desde la frontal de Torres que se marchó rozando el palo. La más clara del primer tiempo llegó en el minuto 38 tras una muy buena jugada entre Carrión y Benítez, pero el disparo final del segundo se marchó alto. Muy poco, o casi nada, que destacar en esta primera parte.

El Xerez salió al segundo tiempo con ganas de morder y a punto estuvo Juanito Benítez de marcar nada más comenzar con un disparo desde dentro del área que se fue alto. Pero el Ciudad de Lucena no se iba a arrugar e iba a responder con un disparo de Castellano que paró sin problemas Zamora. Carrión tuvo el 1-0 tras un barullo en el área y, posteriormente, Torres de falta dio un susto a la grada local. Javi, que había entrado en el descanso, fue de lo mejor del Xerez en la segunda parte. Se le vio muy activo, pero algo impreciso en las decisiones finales. En el minuto 56 fue el propio Javi quien tuvo una ocasión de abrir el marcador, pero su disparo se fue a córner. Pasaban los minutos, llegaba el cansancio y el Ciudad de Lucena supo manejar la situación. En la recta final fueron mejores los visitantes que tuvieron el gol en pies de Castellano y Germán en dos ocasiones. Por parte del Xerez, solo un zapatazo de Abraham desde la frontal que se marchó desviado puso en peligro la portería de Alberto.

Empate a nada en un partido condicionado por el mal estado del césped de La Juventud. Perjudicó a ambos equipos que se van con un punto que no les sirve para nada. El Xerez CD visitará la semana que viene al San Juan con la obligación de ganar tras dos empates consecutivos ante rivales directos.

Alineaciones:

Xerez C.D: 1. Zamora, 2. Barragán, 3. Quirós, 4. Kevin, 5. Guerrero, 6. Isra, 7. Juan Benítez (12. Abraham, 61’), 8. Agu (15. Javi, 46’), 9. Carrión, 10. Alberto (16. Güiza, 90’), 11. Vega (14. Rubén, 76’).

Ciudad de Lucena: 13. Alberto, 2. Eryk (20. Sanz, 82’), 6. Castellano (5. Fede Acuña, 80’), 11. J. Torres, 14. Gabri, 16. A. Lucena, 18. Curro Vaca, 19. J. Guerrero, 22. Troyano, 25. Germán, 15. Espinosa.

