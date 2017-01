Acabó satisfecho Vicente Vargas con el esfuerzo del equipo ante el Ciudad de Lucena. Los azulinos, no pasaron del empate en casa en su regreso al campo de La Juventud, tras varias semanas ausente. El campo no estaba especialmente en buenas condiciones, una de las quejas del entrenador a la conclusión del choque.

El preparador azulino, ya avisó esta semana de que se iban a enfrentar “a uno de los mejores equipos de la categoría y hoy lo ha demostrado. Como ya habéis visto, ha sido un partido disputado de poder a poder, muy igualado y parecía que si alguien acertaba en el remate se llevaría el partido”.

Vicente Vargas, valoró especialmente “el trabajo de los futbolistas” ante “un gran equipo”, aunque lamentó el estado del campo: “Los últimos partidos los hemos disputado en buenos terrenos de juego, como Chapín, La Barca o Rota, pero aquí en La Juventud no se puede jugar, no han cortado el césped, hay muchos boquetes y el balón en algunos sitios parecía un conejo. En la segunda parte hubo dos jugadas en las que con el campo en buenas condiciones a lo mejor habrían acabado de otra manera”.

También se acordó de las ausencias que presentaba esta semana, “no me gusta buscar excusas, pero hoy teníamos tres bajas muy importantes, una era David Narváez que conduce nuestro juego de ataque, teníamos a Carlos Álvarez que aunque a veces no sale de inicio nos da un desahogo en ataque grandísimo y a Alberto Orellana, hoy hemos sufrido mucho en el juego aéreo. Sus ausencias la hemos notado, ha sido un déficit muy grande. Y ya no hablamos de nuestros entrenamientos, que son impropios en equipos de esta categoría: entrenando en medio campo, sin vestuarios, con agua fría y terminando a las once de la noche. No quiero que suene a excusas, pero es nuestra realidad”.

