Una ley que sigue echando humo

Hospital de la Princesa de Madrid, cinco de la tarde. Un grupo de familiares de pacientes hospitalizados apuran sus cigarros antes de volver a la habitación. Están en la puerta principal por la que se accede al centro hospitalario. A menos de un metro, colgado en la pared, el cartel en el que se puede leer "espacio sin humo, prohibido fumar". Una imagen que se repite en otros muchos hospitales y centros de salud.

Cuando les preguntas por qué fuman en un lugar en el que está prohibido hacerlo, la respuesta inmediata es "aquí no solo fumamos los que venimos a ver pacientes, también fuman médicos y enfermeras". " Lo hacemos por inercia y da lo mismo dos metros más que menos". Afirmaciones a las que se suman en la conversación los que sin moverse de la puerta del hospital, buscan argumentos para no apagar el cigarro que tienen en la mano. "Yo no bebo alcohol, pero si veo a alguien bebiendo no digo nada, cada uno hace lo que le da la gana, y dónde le da la gana" enfatiza.

Francisco Camarelles, portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, recuerda que "no es problema de tolerancia, sino de cumplimiento de la ley" motivo por el que cree necesario, seis años después de su aprobación, un mayor seguimiento con inspecciones para, en su caso, sancionar a los que la incumplen. "Estamos jugando con la salud de todos, no se trata de tema de un problema de libertad".

Aun así cree que su grado de cumplimiento ronda el 90% sobre todo en bares y restaurantes. Otra cosa es, señala, en el los entornos protegidos de centros hospitalarios, educativos, o parque infantiles.

En los 6 años que lleva en funcionamiento, asegura, han disminuido un 11% los ingresos por infarto agudo de miocardio y se han reducido también los ingresos hospitalarios de niños por asma. Por eso el siguiente objetivo a conseguir por el Comité de Prevención del Tabaquismo, prohibir que se fume en los coches en los que viajen niños.

En 2016, según datos facilitados por la consejería de Sanidad, en Madrid se presentaron un total de 1.064 denuncias por incumplir la ley, por fumar o vender tabaco donde no se puede. De ellas, prácticamente la mitad de las denuncias, fueron para establecimientos de hostelería, 553. Un total de 245 a tiendas de alimentación, 19 a centros sanitarios y el resto a otro tipo de establecimientos.

Comentarios