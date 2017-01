Valverde arranca fuerte: segundo en la penúltima etapa de la Challenge

Dos etapas de temporada 2017 han bastado para que el incombustible Alejandro Valverde deje entrever que mantiene el hambre de siempre. El ciclista murciano, que debutó este viernes en la Serra de Tramuntana (segunda etapa de la Challenge de Mallorca), no tardó en hacerse notar y en la tercera jornada (Andratx-Mirador d'Es Colomers) acabó segundo en meta sólo superado por Tim Wellens (Lotto).

El campeón de esta penúltima etapa demarró a falta de 1,5 kilómetros para meta y tras varios intentos del grupo perseguidor, el único con fuerza fue el veterano Valverde. Llegó a romper el pelotón que marchaba por detrás de Wellens y éste entró en solitario en meta, pero sólo unos metros por delante de un Valverde que se lamentaba de lo cerca que había estado su primer triunfo: "Es una lástima haberme quedado tan cerca de la primera victoria del año, pero me quedo con la satisfacción de ver que las piernas funcionan bien. Me ha faltado muy poco para alcanzarle. Lo importante es que en ambas etapas me he encontrado bien y ya hemos estado cerca de ganar".

Comentarios