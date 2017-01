Buen empate del UCAM en Córdoba

El UCAM Murcia CF sumó un empate en su visita a Córdoba. El cuadro universitario fue capaz de igualar un tanto adverso y con el 1-1 mantiene equilibrado el average respecto al cuadro blanquiverde. No le da para salir de la zona de descenso pero sí para mantenerse firme en la lucha por la permanencia.

Se encontró pronto el equipo de Francisco con el gol de Rodri, que regateaba a Hugo Álvarez (lesionado dos minutos antes). En esa primera mitad, Jona vio como el árbitro anulaba de forma injusta un gol suyo tras buena asistencia de Vicente. No se rindió el UCAM, que ya en la segunda tuvo un disparo cruzado de Luis Fernández que se marchaba desviado por poco. Jona tendría su venganza: ganaba línea de fondo y su pase raso para asistir a Luis Fernández era despejado al fondo de la portería por Héctor Rodas. Ya al final, Edu Ramos vio la roja y aunque el UCAM jugó 8 minutos en superioridad numérica no lo aprovechó. Al menos sumó un empate.

FICHA TÉCNICA:

Córdoba: Kieszek; Antoñito (Bijimine 53'), Caro, Héctor Rodas, Cisma; Edu Ramos, Luso (C. Caballero (67'), Pedro Ríos (Piovaccari 76'), Javi Lara, Juli; y Rodri.

UCAM Murcia: Biel Ribas; Tekio, Hugo Álvarez (8'), Albizua, Morillas; Juande, Basha; Collantes (Nono 69'), Natalio (Luis Fernández 52'), Vicente; y Jona.

Goles. 1-0 (7') Rodri, en el área, tras regatear a Hugo Álvarez. 1-1 (73') Héctor Rodas, en propia puerta, al intentar despejar un centro de Jona para Luis Fernández.

Árbitro: Areces Franco, asturiano. Roja a Edu Ramos (86'). Amarilla a Fran Pérez (30'), Juande (46'), Rodri (71') y Piovaccari (80').

Estadio: Nuevo Arcángel. 10.906 espectadores.

