El Cartagena es más líder, el R. Murcia no puede con el Jumilla y frenazo del Lorca

La jornada reforzó al Cartagena en su liderato, dejó un derbi con pocas ocasiones y el Lorca rompió su buena racha de triunfos:

Melilla-Lorca FC 1-1 (Nacho Aznar y Manu Onwu)

Cartagena-El Ejido 2-0 (Llorente y Arturo)

Real Murcia-Jumilla 0-0

Real Murcia y Jumilla empataron en Nueva Condomina y ambos siguen fuera de la zona de playoff. No marcaron y rascaron un punto que dejó mejor sabor a los vinícolas que a los granas. No hubo demasiadas ocasiones. En la primera mitad, Jero Lario tapaba un recorte de Rubén Ramos y luego Titi habilitaba a Perona pero éste, solo ante Diego Rivas, ni controlaba el balón. Ya en la segunda mitad, David Sánchez envió un balón al palo en un libre directo y Jero Lario firmaba una gran parada para evitar el tanto de cabeza de Germán en el añadido.

Fernando Llorente celebra su primer gol con Zabaco (Foto: Andy Céspedes)

El Cartagena es de nuevo líder en solitario tras vencer de forma cómoda al El Ejido 2012 (2-0). Fernando Llorente, novedad en el once inicial, firmaba el primer gol y Arturo, antes del descanso, sentenciaba ya el partido. En el segundo acto, el punta cartagenero tuvo otra gran ocasión, pero no llegó a firmar el tercero. En los últimos minutos Sergio Jiménez era expulsado pero el marcado ya no cambió. Más líder.

Juanra protege un balón ante Kiu (Foto: UD Melilla)

El Lorca no tuvo su mejor día en Melilla. El cuadro de Algar vio rota su buena racha de cinco victorias consecutivas al empatar con el cuadro africano. Nacho Aznar marcó en el tramo inicial y el Lorca, en una de sus pocas ocasiones, igualó por medio de Manu Onwu tras una dejada de Apeh, titular por primera vez el punta del filial. Molo envió el balón al larguero en la primera mitad y en la segunda tuvo más ocasiones el Melilla. El empate le hace perder fuerza en la carrera por el liderato.

