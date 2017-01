Dependiente y sola

La historia de Sabina Merino es la de centenares de personas dependientes de Castilla y león que no pueden valerse por sí mismas, pero a las que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta tampoco ofrece soluciones, ya que no existen suficientes plazas socio sanitarias para atender la demanda existente en la comunidad. Son personas que reciben la alta médica porque no pueden permanecer más tiempo en el hospital, con enfermedades crónicas que necesitan de una asistencia diaria, que no pueden ofrecer familiares o allegados.

Es el caso de Sabina Merino, de 86 años, enferma de Parkinson y operada recientemente de la cadera, actualmente postrada en una cama del Hospital Clínico de Valladolid de la que no se puede mover. A pesar de que su situación precisa de una atención diaria, recibirá el alta médica en las próximas horas.

Sin recursos económicos, sin familia que se ocupe de ella y sin plaza en las residencias públicas de Castilla y León, la situación de Sabina ha sido denunciada por una de sus sobrinas Margarita Lorenzo “nos encontramos que ahora cuando salga se quedará dependiente total porque el medico no le garantiza que pueda andar y los servicios sociales de la Junta nos dicen que no le pueden garantizar una plaza pública”.

Sabina es más de las personas que engrosan la lista de espera para residencias públicas en Castilla y León y no sabe cuánto tiempo tendrá que esperar. Son personas como señala la procuradora Ana Muñoz de la Peña “que se encuentran en una situación muy vulnerable y dolorosa, por la insuficiencia de recursos de la Junta que aboca a estas personas al abandono”.

Muñoz de la Peña anuncia que pedirán explicaciones a la Consejería de Familia en las Cortes de Castilla y León sobre las razones por las que no hay plazas socio sanitarías suficientes en Castilla y León para atender las necesidades de estas personas. Valladolid dispone de 30 plazas para una población de 111.000 personas mayores, según datos facilitados por el PSOE.

En Castilla y León en la actualidad hay sólo un centenar de plazas para casi 600.000 mayores de 65 años, y 227.000 mil mayores de 80 años.

