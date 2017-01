Morales se reunirá con Brito para analizar las consecuencias de su expulsión

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se reunirá la próxima semana con el consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, con Podemos y con los consejeros de esa formación en la corporación insular (Miguel Montero, Ylenia Pulido y María Nebot).

Todo ello para analizar las posibles consecuencias que tendrá sobre el Cabildo la expulsión definitiva de Podemos del también vicepresidente segundo de la institución, entre las que se encuentra la continuidad del pacto que sustentan nacionalistas, socialistas y la formación morada.

A través de un comunicado, Morales ha dado a conocer que su corporación "no pondrá en marcha ningún tipo de acción" contra Brito hasta que "no reciba comunicación formal de Podemos de su expulsión del partido". De producirse esto, el presidente "encargará un informe jurídico que valore que si recurrida esta expulsión en los Tribunales se paraliza la decisión de dicha expulsión, y que analice la Ley de Cabildos de 2015".

El pasado viernes el consejero de Medio Ambiente anunció que, a pesar de la voluntad de Podemos, no renunciará a su acta y recurrirá esta decisión ante los tribunales ya que, entre otras cosas, "la comisión de garantías podría no estar respetando los principios de neutralidad y parcialidad". Por su parte, Podemos le insiste a Morales que aplique la Ley de Cabildos que le obliga a colocar a Brito en el grupo de los no adscritos al ser expulsado de la formación. Según la norma, todo aquel que haya sido expulsado o abandone su partido pasará a formar parte dicho grupo por lo que no se dedicará a su labor ni de manera exclusiva ni parcial y por tanto no recibiría retribución alguna como consejero del grupo de gobierno. No sólo esto, Brito tampoco podría ocupar puesto directivo alguno en entidades públicas y privadas de las corporaciones insulares.

Podemos expulsó a Brito el pasado 28 de diciembre por no rendir cuentas y haberse alejado de la filosofía del partido. Finalmente y después de que el consejero interpusiera un recurso, la Comisión de Garantías Democráticas del partido ratificaba su decisión el pasado jueves.

