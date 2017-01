Setién: “Habrá minutos en los que Halilovic nos aporte cosas ante el Valencia”

Una de las principales preocupaciones que para el partido del Valencia tenía Quique Setién, era el enorme problema defensivo, con jugadores sancionados como es el caso de Aythami, o con futbolistas lesionados como David García. Para más insistencia, ni Dani Castellano y Pedro Bigas han tenido una semana normal de entrenamiento. Han estado en el punto de mira por sus molestias físicas, pero afortunadamente para el entrenador, ambos entran en la convocatoria para el partido ante el Valencia.

Otra de las novedades importantes, será la de Halilovic, que después de dos entrenamientos como nuevo jugador de la UD Las Palmas, ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana “Al principio estará en el banquillo. En algunos minutos nos aportará cosa. Lleva una vuelta sin jugar y eso siempre es complicado. Pero tiene calidad para mostrar, pero le falta ritmo, capacidad para atacar y defender. Eso ocurre cuando llevas mucho tiempo sin jugar, como le ha ocurrido a él”, apuntó el entrenador del equipo.

El Valencia, rival de los amarillos, parece que han calmado el crudo ambiente que le ha caracterizado en los últimos tiempos tras las dos victorias que ha logrado en la Liga, sobre el rival comentó que “Voro tiene una varita que les ha transformado. Se ha convertido en el equipo que todos esperábamos. Cuando los jugadores dan lo mejor de sí mismos eso repercute en el equipo. Antes sus jugadores no estaban en el nivel que, como futbolistas, les llevó al Valencia. No encontraron su mejor momento, ahora parecen que está más equilibrado, con mucho trabajo, presionan con más coordinación”.

Evidentemente, también era momento para preguntarle por su renovación, que todavía está por cerrarse “ayer fui a hacer la compra y no fueron menos de cincuenta personas las que me pidieron que me quedara. Lo agradezco; esto me emociona y me afecta seriamente. Si al final hubiera alguna diferencia, me quedaría en la UD Las Palmas por este tipo de cosas”.

