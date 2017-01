Odón Elorza:"No conozco las razones por las que el PSE ha cambiado de posición"

El diputado socialista de Gipuzkoa Odón Elorza respeta la decisión de su compañero en la militancia socialista vasca Patxi López de presentarse a las primarias del PSOE, pero asegurana en Hora 14 Euskadi: "desconocer cuales han sido las razones para hacerlo".

Elorza respaldaba este sábado a Pedro Sánchez en el acto celebrado en Sevilla en el que, el ex secretario general del PSOE anunció su candidatura. El ex alcalde de San Sebastian dá la bienvenida a la candidatura de López aunque cree que :"La vieja guardia y las élites del partido siguen pretendiendo una candidatura única que no arreglaría las heridas del socialismo"

Elorza contundente asegura en la SER que no está de acuerdo en absoluto con las políticas que Susana Diez pretende para el socialismo español pero entiende que entre ella y patxi López debe haber diferencias, teniendo en cuenta que "López ha defendido hasta hace muy poco las políticas y los postulados de Pedro Sánchez".

Odón Elorza cree que no hay que tener miedo al debate aunque es consciente de que los poderes fácticos del partido y del país optarán por apoyar a la candidata socialista andaluza.

