La justicia da la razón a Matías Martínez

Así ha narrado los hechos el propio Matías Martínez ante los micros de la prensa local, “El pasado 25 de enero se me comunicó que la Audiencia Provincial desestimaba el recurso del Albacete Balompié y demuestra que las tres personas que se sentaron en rueda de prensa el 4 de junio de 2014, mintieron. La firma se ha atribuido al Sr Plaza. Terminan así 966 días que han sido un infierno para mí y he necesitado cinco días más para poder sentarme hoy aquí a hablar. 966 días que han supuesto un bloqueo para mí laboralmente hablando. 966 días que he estado paralizado a nivel personal por la vergüenza que sentía.

Estuve 15 años trabajando en el Alba y hubiese sido llegar a un acuerdo conmigo. 966 días que tarda en este país un inocente en que dejen de señalarlo. Hay una sentencia absolutoria que me deja seguir con mi vida. Con este auto doy el primer paso para que se borre todo lo que ha pasado conmigo. 966 días en los que siempre me ha apoyado mi familia y quiero agradecerles el apoyo, especialmente a mi mujer porque siempre me ha ayudado y a mi madre, porque por fin podrá dormir tranquila”, afirmaba.

Tras Matías Martínez, Julio Carrilero, abogado del propio Martínez ha tomado la palabra y ha explicado que, “Ahora el juez de lo social podrá dictar sentencia con el documento que acredita que las firmas son verdaderas. A estas personas no les ha importado Matías y ahora, Aurelio Milla, Paco Plaza y José Miguel Garrido, tendrán que depurar responsabilidades”. “El auto recoge el informe pericial en el que se recoge que la firma es de Paco Plaza”. “Creo que perseguiremos a las personas que han acusado falsamente a Matías Martínez porque han incurrido en varios delitos. Habrá que depurarlo. No sé si en la vía penal o en la vía civil”, concluía el letrado de Matías Martínez.

