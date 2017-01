La Balona iguala ante el Villanovense y sigue en racha (1-1)

La Real Balompédica Linense ha sumado un positivo punto en su visita al Villanovense tras igualar a 1 y seguir con su lucha contra el descenso. Los extremeños se adelantaron pronto a los cuatro minutos aprovechando un saque de esquina que anotó Curro en boca de gol empujando el balón al fondo de la red. El 1-0 no aletargó a la Balona que no tardó en poner las tablas con un remate de Alfonso Martín en el minuto 16 tras aprovechar un gran disparo de Ismael Chico desde fuera del área.



Poco más se pudo destacar de un primer tiempo donde la igualdad fue manifiesta sobre la cancha. El miedo de unos a perder y del Villanovense, que cuajó según palabras de su técnico Manolo Sanlúcar "el peor partido de la temporada en casa", hizo que hasta el descanso apenas se vieran más llegadas a portería que un intento aislado de Jesús Rubio que se marchó desviado.



En la reanudación, un disparo que se perdió lejos de la portería de Bauti en el 55' fue el primer intento de los de Julio Cobos por alterar el resultado. Los serones espabilaron a raíz de los cambios. La entrada de Álvaro González y Adri Cuevas dotó de mayor presencia en ataque a los verderones que en el minuto 62 tuvieron la más clara del encuentro con un disparo del primer cambio local que Óscar Santiago rechazó a córner con una gran estirada.



Muy poquito más se pudo reseñar de la presencia de la Balona en ataque, pero casi mejor, porque apenas sufrió atrás ante un Villanovense que no tuvo apenas mordiente ofensiva y que dejó una justa igualada para los de La Línea que suman ya cuatro jornadas sin perder y se sitúan a dos de la promoción de descenso.

FICHA TÉCNICA:



CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE (1): Wilfred; Iván Pérez,, Rojas, Morgado, Candelas; Javi Sánchez (m.55, Cuevas), Curro; Carlos Andújar (m.55, Álvaro González), Jesús Rubio, Valverde; Juanjo (m.75, Carlos Fernández).



REAL BALOMPÉDICA LINENSE (1): Óscar Santiago; Bauti, Olmo, Mario Gómez, Rulo (m.54, Gato); Ismael Chico, Alfonso Martín; Juampe (m.65, Rafa Navarro), Mauri, Stoichkov (m.81, Francis Ferrón), Álex Rubio.



ÁRBITRO: Bueno Prieto (Colegio Madrileño). Amonestó por parte local a Iván Pérez, Rojas y por parte visitante a Bauti, Rulo, Olmo, Stoichkov.



GOLES: 1-0 (m.4, Curro); 1-1 (m.16, Alfonso Martín).



INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 24º Jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en el Romero Cuerda ante unos 1.200 espectadores.

