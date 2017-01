Picardo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la UE

El Ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, acude a Bruselas para exponer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la UE, su visión sobre el Brexit. El máximo mandatario gibraltareño se reunirá con los europarlamentarios españoles, Esteban González Pons del PP, Ramón Jaúregui del PSOE y Maite Pagazaurtundua de UPyD, quienes intentarán explicar a Picardo la necesidad de llegar a un acuerdo que facilite en el futuro el libre tránsito de personas y mercancías a través de la verja.

El diputado socialista, Salvador de la Encina, ha aprovechado esta cita para “matizar” sus palabras en las que dejó entrever que el PSOE apoya la oferta de cosoberanía del gobierno. De la Encina insiste en que, "Si el Reino Unido sale de la Unión, Gibraltar, también sale" y por ello, si no se acepta la "generosa" oferta de cosoberanía de España, se deberá buscar otra solución factible para los trabajadores y la economía de la zona. De la Encina insiste en que el libre tránsito por la verja debe ser el objetivo y “si Gibraltar, ya sabemos que no acepta la oferta de cosoberanía, habrá que intentar buscar una salida para todos”. Para el diputado socialista, no se debe olvidar el Pacto de Estado suscrito por los grupos políticos en el Congreso porque, la economía del Campo de Gibraltar depende en un 25 % de Gibraltar y por ello es necesario el plan de inversiones acordado.

