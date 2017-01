Los salesianos aún no tienen fecha para la coronación canónica de su titular

El obispado de Cádiz y Ceuta ha aprobado la Coronación Canónica de María Auxiliadora en Algeciras, una imagen muy venerada en la ciudad. Hemos hablado con el director de la Casa Salesiana, José Antonio Perdigones, que nos confirmaba que se trata de la primera fase del proceso de coronación, "ahora entramos en la segunda fase donde hay que presentar una serie de proyectos para llegar finalemente a la coronación. Esos proyectos son cuatro, un proyecto de caridad, otro catequético. el tercero sería referente a la liturgia de la coronación donde se indicaría el lugar, la fecha, y en por último diseñar la corona y contar con un presupuesto".

En estos días se ha comentado, en algunos medios de comunicación, la posibilidad de que, con motivo de esta coronación, Algeciras celebrase una Procesión Magna Mariana, algo que ha descartado en los micrófonos de Hoy por Hoy Campo de Gibraltar el presidente del Consejo Local de Hermanadades y Cofradías de Algeciras, Mauel Delgado, "No sé de donde ha salido esa noticia, ni en el pleno de hermanos mayores sabemos nada de esto. En ningún momento se me ha pasado por la mente tal celebración. Hay que tener en cuenta que esto debería aprobarlo un pleno de hermanos mayores, y nosotros no hemos hablado jamás de esta posibilidad, Además ni da tiempo a prepararla ni tampoco hay presupuesto para ello".

Aunque ya se han apuntado algunas fechas el director de Salesianos, José Antonio Perdigones, dejó claro que antes de fijar la fecha para la celebración de este acontecimiento, hay que realizar otros proyectos no menos importantes.

