Emprende Campo de Gibraltar, el comercio Online

Terminamos el mes de enero y ya no valen las excusas. No hay "cuesta de enero" que valga para dejar para mañana lo que proponemos hoy en nuestro espacio de emprendedores y negocios de la comarca; queremos ofreceros algunas estrategias eficaces para aumentar ventas y conseguir clientes en este 2017. No hay secretos y se trata de ideas de eficiacia probada que nos van a demostrar algunas de las propuestas que os presentamos hoy.

Nos centramos concretamente en el marketing online, ¿de que hablamos cuando nos referimos a MKT Online? Son aquellas acciones que se desarrollan en el medio digital, en internet, y tienen mucho que ver tanto con comercio electrónico como con redes sociales y, por qué no, publicidad en la red.

Los datos que avalan que se debe estar son abrumadores.

81 % de la población española utiliza redes sociales, siendo las favoritas Facebook, Whatsapp y YouTube (15,44 millones de personas)

De media se utilizan cinco redes sociales (Facebook, Whatsapp, You Tube, Twitter e Instagram)

le dedicamos de mediatres horas, un dato que ha aumentado significativamente con la incorporación de whatsapp.

El ordenador es el dispositivo más utilizado para navegar pero el móvil va creciendo a pasos agigantados.

Para hablarnos mejor de todo ello hemos invitado al programa a Antonio Gámez, director de una de las agencia de marketing online más activas de la comarca, AdHoc webs. De su mano se han lanzado a las redes y a vender a través de internet tanto empresas muy asentadas como pymes que están dando sus primeros pasos en este "mundillo".

Gámez ha explicado algunas de las razones por las que lanzarse al comercio en internet, la importancia de tener presencia en redes sociales, cuestiones a tener en cuenta antes de dar el paso al comercio vitual y una cuestión importante la ,seguridad a la hora comprar y vender.

Una de las empresas con las que ha colaborado Ad Hoc es la conservera de Tarifa. Más de un siglo de existencia, en 1910 se fundaba La Tarifeña primero y Marina Real después, y ahora nos encontramos con una empresa que es icono de la comarca y que vende, y muy bien, por internet,el consejero delegado de la conservera, José Luís Muñiz nos ha contado su experiencia y los lugares a donde legan a colocar su producto.

Y aunque no tan arraigada en la comarca, pero sí igualmente exitosa, es la empresa de Jessica Ferrer, una pyme del Campo de Gibraltar dedicada a la venta de ayudas técnicas, sillas de ruedas, caminadores, camas, sistemas de sujeción, que lleva nueve años fuuncionando. Como ella misma nos cuenta nunca imaginó que "Geriayuda" pudiera uncionar tan bien con el comercio electrónico.

Comentarios