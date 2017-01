Fabra y Debón comparecen mañana por los patrocinios del Aeropuerto de Castellón

El ex presidente de la Diputación de Castellón y ex líder del Partido Popular en la provincia Carlos Fabra, declarará este martes junto al ex piloto de motos Álex Debón por un presunto delito de cohecho. Ambos lo harán en calidad de investigados por un caso relacionado con los patrocinios de Aerocas, propietaria del Aeropuerto de Castellón, al equipo Aprillia Lotus Racing entre 2005 y 2011.

El ex presidente provincial de Castellón Carlos Fabra comparece este martes, a partir de las 10 de la mañana, por un nuevo caso presuntamente delictivo relacionado con el patrocinio de un equipo de motociclismo. Fabra, al igual que el ex piloto Álex Debón, declararán como investigados en el Juzgado de Instrucción nº3 de Castellón.

Los hechos se remontan al año 2005 cuando el equipo de Debón comenzó a recibir dinero público, en forma de patrocinio, de la sociedad propietaria del Aeropuerto de Castellón, Aerocas, en aquel entonces presidida por Carlos Fabra. Desde ese año y hasta 2011 el equipo de motociclista castellonense recibió 3,6 millones de euros según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Fabra, que cumple condena por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, disfruta del régimen de tercer grado y está previsto, según el TSJCV, que acuda personalmente a declarar a la Audiencia Provincial de Castellón y no a través de una videoconferencia. Este martes, a partir de las 10 de la mañana, el otrora líder popular declarará como investigado en la capital de La Plana.

Cabe recordar que la Fiscalía investiga el acuerdo al que llegaron el piloto y el ex líder del PP provincial para el alquiler de unos terrenos de Debón para la construcción de un Hospital de Día en la Vall d’Uixó. Un centro que no llegó a edificarse a pesar del contrato que firmaron entre ambos. Además, Debón ya se querelló contra Fabra por un préstamo de 360.000 euros que hizo el piloto al ex presidente del PP y que éste nunca le devolvió.

Además de este caso de patrocinios deportivos, el ex líder del PP en la provincia tiene pendiente otra causa relacionada con el alquiler de un campo de golf en La Coma, Borriol, al padre del golfista castellonense Sergio García. Un arrendamiento que se hizo por debajo del coste de tasación y sin consultar a los socios y propietarios del recinto. Por este caso Fabra se enfrenta a un presunto delito societario.

