La UBU busca ideas para el automóvil del futuro

Un centenar de alumnos de la Universidad de Burgos y de Formación Profesional de Burgos y Soria están diseñando propuestas para el automóvil del futuro en una experiencia de innovación y emprendimiento junto a las multinacionales Antolín y Gestamp dentro de la Estrategia de Impulso Joven de la Junta de Castilla y León. Un plan que persigue retener el talento de los jóvenes estudiantes para que desarrollen su futuro profesional como emprendedores en la propia comunidad o como elementos innovadores en los sectores estratégicos de la economía regional.

El Director general de Juventud, Eduardo Carazo, asegura que la prioridad de la Junta de Castilla y León es que no tengan que emigrar esos jovenes con preparación e iniciativa, eso sí, en un esfuerzo a medio plazo en el que implica a toda la sociedad. El programa SPIN UP Castilla y León ofrece capacidades a los jóvenes para desarrollar sus propias ideas de negocio en este caso en el sector de la automoción, asesorados por profesionales de la innovación de los grupos Antolín y Gestamp junto a la Fundación Junior Achivement, con experiencia centenaria en formación en todo el mundo. Su delegada en España, Blanca Narváez, advierte de la importancia de aportar nuevas ideas a este sector tractor de la economía para contrarrestar la robotización que se impone inexorablemente. El programa SPIN UP, o cómo convertir una idea en un proyecto empresarial, ha pasado este mes de enero por el resto de campus públicos de la Comunidad. En León abordó el comercio electrónico, en Valladolid giró entorno al sector agroalimentario y en Salamanca buscó ideas en el ámbito sociosanitario, con el objetivo de captar futuros emprendedores. Este programa de aprendizaje en emprendimiento SPIN UP Castilla y León culmina hoy en la Universidad de Burgos, que tiene como objetivo estratégico, junto a la docencia y la investigación, la empleabilidad de sus alumnos, como recuerda el vicerrector de economía, José Luis Peña.

