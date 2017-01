Agrupación de Hermandades y Ayuntamiento perfilan los detalles de la Semana Santa 2017

La preparación de la Semana Santa 2017 entra en su recta final. Con el cambio de itinerarios en prácticamente todas las hermandades ya cerrados, ahora llegan las reuniones para perfilar la ubicación de sillas y palcos de forma que se cumplan las estrictas medidas de seguridad que ha impuesto el Ayuntamiento.

En principio, habrá zonas de seguridad para una posible evacuación en distintos puntos de la calle Torrijos y la Puerta del Puente. Además, la previsible apertura de la segunda puerta de la Mezquita Catedral, ayudará a una mayor fluidez en el paso de las cofradías por el interior de la misma. "Según confirmó Pedro García, la licencia estaría firmada antes del 15 de febrero. Hay tiempo de sobra desde esa fecha hasta la Semana Santa para el desmontaje de la celosía. Lo que sería la recolocación de la segunda puerta no nos afectaría porque las hermandades podrían entrar y salir sin problema de la Catedral, lo que afectará en una mayor fluidez en el paso por la Carrera Oficial", señaló el presidente de la Agrupación, Francisco Gómez Sanmiguel en Córdoba Hoy por Hoy.

Puedes escuchar aquí la entrevista completa.

Gómez sanmiguel responde a ganemos

Jose Antonio Alba

El grupo Municipal de Ganemos ha pedido que se cobre a las hermandades de Córdoba por el uso del Gran Teatro, igual que se hace con otras colectivos.La Agrupación tiene un convenio con el IMAE por la cesión de la instalación para la realización del Pregón de Semana Santa y el concierto de Cuaresma.

Ganemos ha pedido que no se exima a las hermandades del pago del canon municipal. Gómez Sanmiguel ha comentado que "habría que recordar a los señores de Ganemos todo lo que aporta la Semana Santa y las hermandades a la ciudad, tanto en obra social como en turismo. Creo que no tiene sentido su petición. La negociación ya se hizo en su momento y creo que no tiene sentido".