Usuarios del Sergas recogen firmas para denunciar el servicio telefónico de citas

La coordinadora Anti-Privatización da Sanidade Pública vuelve hoy a recoger firmas para denunciar el mal funcionamiento del servicio de atención telefónico del Sergas. Estarán delante del ambulatorio del Ventorrillo a partir de las nueve y media de la mañana.

Critican que la mayoría de usuarios no llegan a conectar con su centro de salud, tras varios minutos al teléfono escuchando un contestador. Es el servicio 902 que permite pedir cita médica o información por teléfono. Denuncian incluso que está dando errores y derivando a pacientes a áreas que no les corresponde. La plataforma ya lleva recogidas más de 2.000 firmas. Tienen prevista presentarlas ante la Valedora do Pobo.

Comentarios