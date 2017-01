Victoria Kent, el estigma intencionado del "no"

Victoria Kent ha pasado a la historia como la diputada que voto que NO al voto femenino. El patriarcado ha remarcado esa negativa para desacreditar su labor y la lucha del feminismo. Un NO con una razón clara, las mujeres vivían sometidas a los dictámenes de un sociedad machista que podría influir en su voto. Kent consideraba que había que aplazar ese derecho hasta que tuviesen una conciencia de la situación política del país. Pero Kent ha sido más que un NO. Fue la primera abogada en Madrid, luchó por dotar de derechos y buenas condiciones a los reclusos, mandó construir una cárcel para mujeres que durante el Franquismo sería destruida. Con sus contradicciones, vícitma de la aprendido en la sociedad, hizo mucho por la mujer y la igualdad de derechos de la sociedad.

Las mujeres, a lo largo de la historia, han hecho cosas importantes pero no se ha contado, porque no se valoraba su aportación. Las mujeres siempre han hecho sociedad, pero su invisibilización nos ha privado de una serie de modelos y referencias que hace que parezca que las mujeres siempre están empezando.

En esta semana en la que se conmemora el Día Mundial para la eliminación de la violencia contra las mujeres, en Hoy por Hoy Elche, recuperamos algunas de estas mujeres que cambiaron la historia pero no se contó.

