Desconvocan la huelga en el colegio de La Iruela

La presión ha hecho su efecto y el colegio 'José García Láinez' de La Iruela ha conseguido uno de los dos profesores que la asociación de madres y padres pedía con lo que han desconvocado la huelga de 24 horas que tenían prevista para este martes. Poco antes de la una de la tarde, el director del centro, Iván García, comunicaba a la presidenta del ampa, Monserrat Garrido, que el maestro que habían solicitado llegaría entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

Garrido lamenta que la delegación de Educación "funcione a base de sustos y de convocatorias de huelga para cubrir las plazas de profesorado" que corresponden a un colegio con varios edificios dispersos como es el de La Iruela. Por el momento, los padres dan un voto de confianza y esperan que el otro docente que les falta llegue a lo largo de las próximas semanas. De esta manera, completarán la lista de profesores necesarios para atender a los escolares de este municipio.

Monserrat Garrido ha recordado que durante las últimas semanas han solicitado cubrir las plazas de los dos profesores sin que les hayan hecho caso. La presidenta del ampa señala que "recogimos firmas pero no nos atendieron y hasta que no hemos convocado la huelga, no nos han hecho caso".

Comentarios