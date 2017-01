"El punto será bueno siempre que ganemos al San Juan"

Tras el empate ante el Ciudad de Lucena, los jugadores del Xerez C.D pasan ya página y empiezan a centrarse en el encuentro que disputará el próximo domingo ante el San Juan. Para esta próxima cita liguera, Vicente Vargas recupera a Narváez, Orellana y Carlos Álvarez, que no pudieron jugar frente al equipo cordobés por sanción federativa.

Alberto Gil, forma parte de un grupo de jugadores, que luchan contra no pocas adversidades, para colocar en puestos de ascenso. Sobre el choque ante el Ciudad de Lucena, reconocía que había sido “un partido duro, hemos trabajado mucho y el empate no es malo siempre que ganemos al San Juan el próximo domingo. Es verdad que en casa los tres puntos son vitales, pero seguimos con esta racha sin perder”.

El terreno de juego de La juventud fue objeto de crítica por parte de los dos equipos que medían sus fuerzas el domingo. A pesar de la resiembra, el campo, cuya hierba no fue cortada antes del encuentro, no presentaba buenas condiciones. Sobre esta circunstancia, el mediocentro afirmaba que “aquí jugamos en nuestra casa, es verdad que nos ponen muchas dificultades, pero es lo que hay. El campo no nos lo esperábamos así, pero no nos puede servir de excusa”.

Ahora llega un tramo de competición en el que los azulinos se miden a equipos de la parte alta de la tabla, y es posible que se empiece a decidir realmente las aspiraciones de los xerecistas, pero el futbolista es cauto, y recuerda que “todavía queda mucha liga, dependemos de nosotros mismos, hay que ir partido a partido”.

Acostumbrados ya a lidiar rodeado de problemas, Alberto quiere dejar claro que “los temas extradeportivos nos tiene que dar igual, como estamos demostrando esta temporada, esos temas nos da igual y a la vista está, nos echan fuera y ganamos, allí donde vamos damos la cara, a mí me preocupa más mi equipo y el grupo que tenemos”

