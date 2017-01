Cruce de denuncias, por presuntas agresiones, entre alumnos y un profesor del IES Juan López Morillas

El profesor es Antonio Luis Valdivia Palau, con residencia en Úbeda, del Departamento de Educación Plástica, ha interpuesto un parte de incidencias de los hechos, y los alumnos de momento dos, pero incluso se puede sumar un tercero, lo han hecho con una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil.

Al que esta redacción ha tenido acceso al acta de declaración, en condición de denunciante de un alumno, menor de edad, alumno del IES ‘Juan López Morillas’, presentada en el Cuartel de la Guardia Civil de Jódar, el pasado 16 de enero, sobre unos hechos acaecidos el 11 de enero, sobre las once de la mañana, en horario de recreo, estando con unos amigos, en la que literalmente declara: “vio como un profesor llamado Antonio Luis Valdivia, venía con una botella de agua en la mano, echando agua a todos los que estábamos allí, y todos le dijimos por qué les había tirado agua, diciendo el profesor que se bajaran del banco, todo esto dando voces, cogiéndome del cuello fuertemente, y que para que me soltara le escupí a la cara, y con ayuda de un amigo ¿? que me cogió del cuerpo para separarme del profesor, una vez que me soltó me fui con mis amigos al gimnasio para tranquilizarme, llegando otra vez el referido profesor, diciendo que iba a matarme a mi y a mi padre, llegando acto seguido otro profesor D.L., y se lo llevó del gimnasio diciéndome que me personara en el despacho del director”

Declaración del alumno, como decimos menor de edad, acompañado de su madre, el día 16 de enero.

También en disposición de esta redacción el parte de incidencias emitido por el profesor Antonio Luis Valdivia Palau, emitido y comunicado el día 17, seis días después del incidente, en el que identifica a un único alumno implicado, en el que se le señala: injurias y ofensas, vejaciones o humillaciones, amenazas y coacciones, actuaciones perjudiciales para la salud e impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.

Explicando en un texto adjunto, manuscrito, explica que:

“Al final del recreo, después de que un alumno (otro distinto al que ha presentado la denuncia), es enviado a Jefatura por pelearse y alborotar.

Al minuto todos los alumnos se dirigen a las mesas de ping pong, corriendo y empujándose entre ellos, algo muy frecuente.

Para poder acceder y ver lo que sucedía, arroje al aire un poco de agua …

Unos alumnos de 4 que estaban de pie en un banco, jaleando el suceso, se molestaron por las gotas de agua caída, un alumno se puso a insultarme, cuando conseguí calmarlo, de la masa surge un alumno insultándome, amenazándome: te voy a matar, te voy a pisar los huevos, insultando a mi familia.

Para evitar que me agreda es sujetado por varios alumnos, es cuando me escupe, siguiéndome amenazándome e insultándome.

Tras reiterarle varias veces que subiera a Jefatura, no hace caso y se dirige a los patios, donde los profesores de guardia lo identifican y consiguen subirlo a Jefatura.

En el transcurso de todo el incidente, otros alumnos que no alcanzo a identificarlos, me insultan e intentan agredirme.

En ningún momento toco físicamente al alumno… si a otros, que trato de apartarlos, que se estaban encarando conmigo.”

Contenido de ese parte de incidencias comunicado el 17 de enero.

Con posterioridad, el 25 de enero, dos semanas después del incidente y de forma prácticamente simultanea tanto por escrito, como en las redes sociales, en su perfil de Facebook, publica un escrito en el que vuelve a describir el incidente, haciendo referencia que “… al intentar entrar en el grupo compacto de varios centenares de alumnos, unos me recriminaron….” sin mención alguna a su acción de esparcir agua, aunque ya reconoce a otros alumnos, que también participaron en el incidente.

Continua el escrito “Aunque los insultos y amenazas procedieron de más de una veintena de alumnos…” señalando “padecer un cuadro de ansiedad y estrés, actualmente estoy de baja laboral”, subrayando la solicitud, al director “para que le firme un certificado… para poder solicitar la paga íntegra de la baja”.

Como decíamos este escrito lo ha publicado en su perfil de Facebook, donde además ha sumado muchos comentarios, en diferentes conversaciones, haciendo alusión al incidente, tales como:

“Directoro”, que es como se refiere al director del centro

criticar a podemos sea desencadenante de tanta violencia. Si no pueden los perracos, usan los cachorros.

algunos mendrugueros adultos y ahora toca soportar la tiranía de adolescentes analfabetos.

Algún raticida sacará la izquierda.

A Siberia no vale.

Nuestros directoros y directoras dejan mucho que desear.

un equipazo directivo ineficaz.

He llegado a pensar si no ha sido una estrategia malsana y malvada para poder seguir fumando en la puerta del IES Juan López Morillas de Jódar.

El directoro o directora son los dictadores democráticos de los centros escolares, sometidos a la tiranía de delegados y delegadas. Estos a su vez sometidos al Aparato del partido, en especial PSOE y Podemos

Son los perruchos y perruchas del SES.

Pero directores e inspectores rozan la prevaricación

La educación pública en Andalucía la controlan rojos y comunistas. Debemos tener cuidado con lo que pedimos.

Debemos poner todos los medios para evitar que gobiernen socialistas y comunistas.

Directoros borrachos y fumados.

Eso se resuelve muy fácil. Se debe cambiar al directoro del centro escolar. Por las buenas o por las malas. Comunistas y rojos a la puta calle.

Cuando acabemos con estos sinvergüenzas, mejoraran nuestros políticos.

el directoro del centro compartía rayitas y cigarrillos en la puerta del centro escolar.

Ya están tardando. Parece que en España necesitamos otro Trhump

Los acosadores están imponiendo sus valores. Con apoyo de directivas e inspección.

Que se puede esperar cuando el ejemplo es fumar, beber y callejear.

Las ratas no me dan asco, pisar mierda de perro tampoco.



hace falta: ... Equipos directivos capacitados, honrados, legales y despolitizados

No perderé está batalla.

¡¡ QUINCE DÍAS DESPUÉS!! 1.- Mi directoro aún no ha cubierto mi baja. ¿Puede ser negligencia u omisión en el deber?. 2.- Aún no he hablado con el tutor. 3.- Tampoco he hablado con el directoro. 4.- Tampoco con el jefo de estudios. 5. El inspectoro espero que me llame antes de junio. 6.- LAMPA, no sabe no dice nada.

