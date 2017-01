Menys inspeccions de caça a l’espera d’augmentar el nombre d’unitats

Els agents rurals han fet 148 inspeccions de caça a tot Catalunya, durant el primer cap de setmana en què van armats per dur a terme aquest servei. Són menys de la meitat de les inspeccions que feien amb anterioritat a prendre aquesta mesura arran de la mort de dos agents. No hi ha hagut incidents.

L'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, explica que a mesura que es vagin implementant els equips armats, ara són 15 unitats amb grups de 3 agents, es podran arribar a les més de 300 inspeccions de caça que es feien en un cap de setmana. Tenint en compte que ara les inspeccions han de ser programades.

Per això cal passar de 15 equips a uns 20-30 que serien els idonis. Hi haurà incorporació de més armilles, de les 50 actuals es vol arribar a una setantena. De moment, però, Antoni Mur creu que no caldran més armes per què amb les 40 carrabines de què disposa el Cos, és suficient.

En els 148 inspeccions fetes a tot Catalunya, 44 d’elles a Lleida, entre dissabte i diumenge, s'han posat 5 denúncies per infraccions en la normativa de caça: 3 per no recollir els cartutxos en les àrees de caça de Belianes, Arbeca, i Espluga Calba; 1 a un caçador a Vinaixa que utilitzava un reclam artificial per al tort; i una denúncia més a un caçador de Foradada (dissabte) que portava 4 cartutxos en el carregador d’un rifle de caça major, quan el màxim permès són tres.

