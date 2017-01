Arte urbano para una facultad

Ocho murales decoran por ahora los adustos muros de hormigón de la Facultad de Ciencia de la Información de la Universidad Complutense de Madrid . Se trata de un proyecto que llevan a medias Paco Reyes, Profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad - autor de los dibujos- y Violeta Izquierdo, profesora de Arte Contemporáneo. Ella ha sido la encargada de dar a conocer las obras a través de las redes sociales. De hecho, gracias a su blog y al twitter los murales de la facultad se están haciendo cada vez más populares.

"No me imaginaba tanto éxito" dice Paco Reyes a la Cadena Ser. Reyes comenzó hace 20 años el proyecto cuan do aún era estudiante. Luego el asunto quedó en agua de borrajas.

Mural de 'Tesis' en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid / Myriam Soto

Hace tan sólo un año, animado por un alumno "el típico que está en todas las salsas" añade, le presentó a la Decana María del Carmen Armiñán la idea, y junto con otra alumna comenzaron a brotar los murales. Ahora hay ocho, pero en camino vienen otros tantos.

Mural de los Hermanos Marx en una de las plantas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid / Myriam Soto

