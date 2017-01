Desabastecimiento inminente de la vacuna del tétanos en Madrid

La Cadena Ser ha tenido acceso a una circular que la Dirección General de Salud Pública va a enviar en los próximos días a los centros de salud, en la que alerta de la falta de dosis de vacunas de tétanos. En la nota informativa se avisa, a los responsables del centro, que si tienen alguna dosis deben reservarla para profilaxis antitetánica de heridas.

Las vacunas disponibles se van a agrupar en el centro Regional de Vacunación de la Calle General Oraá. En el caso de no disponer de vacuna y una vez evaluada la necesidad de administrar una dosis, se derivará al paciente a este centro sin necesidad de cita previa. Eso sí, deberá llevar el informe del médico de familia o del pediatra donde conste la clasificación de la herida y las dosis previas recibidas hasta el momento. Las personas que reciban una dosis, tras sufrir una herida y necesiten completar la pauta, no recibirán la siguiente hasta el momento en que se normalice la disponibilidad de las mismas. Una dosis, recoge el documento, es suficiente para proteger de un riesgo puntual.

La nota informativa recuerda que todas las personas nacidas a partir de 1975, fecha del primer calendario de vacunación infantil, podrían tener administradas 6 dosis de vacuna y los nacidos después de 1985 cuentan con coberturas de vacunación muy elevadas. Estas personas hasta los 60 años están suficientemente protegidas y no necesitan ninguna dosis excepto en situación de alto riesgo. Los niños de 6 años y mayores que no han recibido la dosis de recuerdo de los 6 años pero tienen las cuatro dosis previas no necesitan ninguna vacuna ante una herida o lesión, excepto si han transcurrido 5 o más años desde la última dosis recibida.

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que "Nos encontramos en un contexto internacional en el que las vacunas son producidas por pocos laboratorios y ocasionalmente se generan problemas de producción. Desde la Dirección General de Salud Pública, se está trabajando intensamente para que el procedimiento de adquisición y stock de vacunas sea lo más eficiente posible." "Con respecto a la vacuna del tétanos, se está a la espera de indicaciones del Ministerio de Sanidad ante las incidencias en el suministro de esta vacuna por falta de producción".

