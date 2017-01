No me gusta hacerles trampa. Había reservado este comentario para Rafael Nadal porque estaba convencido de que ganaría el Open de Australia.

No tiene sentido que intente explicarles lo que todavía hoy no entiendo.

Además, la derrota de un mallorquín no es noticia, dada su frecuencia.

En cambio, si un mallorquín en Australia ya es noticioso en sí mismo, imaginen a un nativo de nuestras islas que no solo paraliza Australia, sino al planeta entero desde Melbourne.

No siempre calibramos que Nadal es más influyente que más de un centenar de jefes de Estado del planeta. Esta preeminencia del deporte no habla forzosamente bien de nuestro planeta, pero no vamos a quejarnos para una vez que la suerte sopla a favor de Balears.

Ahora bien, Nadal nos pone en un compromiso. Millones de personas en todo el mundo tienden a pensar que todos los mallorquines son como Nadal.

Por culpa de Nadal, los mallorquines tendríamos que ser combativos, entregar la última gota de sudor y casi de sangre por nuestros ideales, luchar hasta el final.

No sé ustedes, pero me cuesta identificarme con estas virtudes.

Por tanto, decreto desde esta tribuna que Nadal no es mallorquín. Nadal tampoco es humano, pero esta es otra historia.

