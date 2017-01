Estupor entre los inmigrantes de las Islas afectados por la políticas de Trump

Estupor entre los inmigrantes de las islas de nacionalidades afectadas por las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos. Este fin de semana el recién nombrado presidente Donald Trump ha prohibido la entrada en el país de inmigrantes y refugiados procedentes de siete países de mayoría musulmana, como Siria, Libia o Irak. Además, ha firmado la orden para iniciar la construcción del muro que separará la frontera de Estados Unidos con México.

Isam Al Masri es un ciudadano sirio residente en Palma desde hace más de 25 años. Se muestra sorprendido por la facilidad con la que un gobierno "puede tomar una decisión que va en contra de los derechos humanos y la propia democracia". Lamenta la situación de muchos refugiados que ya tenían vía libre para entrar en Estados Unidos, que no podrán volver a su país donde lo han perdido todo. A ello se suma la incertidumbre de quienes ya no podrán viajar a ver a sus familias en el país de origen por el temor a no poder regresar a Estados Unidos.

Gonzalo Sánchez es un mexicano que reside en Palma donde regenta un restaurante. Vivió en Los Ángeles como ilegal durante un tiempo, después de haber atravesado la frontera natural por el desierto. Ahora, con la mirada puesta en sus familiares que residen en el país de forma ilegal desde hace 20 años, cree que es el momento de que México "rompa el yugo" de Estados Unidos. Apuesta por un boicot a los productos estadounidenses y espera que México "fomente los negocios y las exportaciones" con sus otros vecinos latinoamericanos.

En Estados Unidos este fin de semana ha estado plagado de manifestaciones y protestas contra la política de Trump. Tim Klane es natural de Wisconsin y lleva 20 años en la isla. Lamenta que su país haya cerrado las puertas a quienes ya tenían los visados concedidos, pero no se muestra sorprendido porque el actual presidente "ya avanzó" en campaña todo lo que iba a hacer. Echa en falta "una oposición fuerte" que rebata sus medidas.

