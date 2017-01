En cultura y educación, cero patatero (¿o Zapatero?)

La pasada semana nos desayunamos (y atragantamos) con una de esas noticias que deberían sonrojarnos: la Región de Murcia es, tras la Balear, la segunda comunidad española donde existe la mayor tasa de fracaso escolar, cifrado éste en más de un 25%. Es decir, que la cuarta parte del alumnado no finaliza sus estudios y, por las causas que fueren, decide dedicarse a otra cosa, mariposa.

Si, además, tenemos en cuenta que el paro juvenil sobrepasa con creces el 50%, esa otra cosa es no hacer nada, estar en casa, o deambulando por las calles a la espera de un golpe de suerte que casi nunca les llega.

Por si ello fuera poco, recordemos que, hace unos días, también se daba a conocer que en nuestra Región más de un 40% de la población no lee ni un solo libro al cabo del año, lo que termina de arreglar las cosas.

Pero lo peor de todo, no es el hecho en sí de estar entre los más torpes en dos de los pilares básicos de los que se nutre la sociedad: educación y cultura. Eso, digo, no es lo peor. Lo que más me llama la atención y me aterroriza es que los responsables de velar por nuestro desarrollo en esas dos áreas jamás se han dado por aludidos y miran para otro lado, como si la cosa no fuera con ellos. Nadie admite su culpa. Nadie dimite. Nadie sale a la palestra, con decisión, con valentía, para decir qué planes de choque propone. Nada de nada, lo que suena a desvergüenza y cobardía.

Y si es que saliera alguien a dar la cara –y si no al tiempo- será para decir que la culpa, como siempre, es... de Zapatero. ¿De quién si no?

Pepe Belmonte

