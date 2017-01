Hugo Álvarez no sufre ninguna lesión y Pere Milla decide quedarse en el UCAM

El UCAM Murcia CF no realizará cambios en el cierre de mercado. Pedro Reverte, salvo que aparezca alguna ganga en las últimas horas, dejará la plantilla tal y como está. Sin más refuerzos que los conocidos de Manuel Sánchez, Cedrick, Luis Fernández e Iban Salvador. Y sin ninguna salida de última hora: Pere Milla se queda.

El punta cedido por el Eibar ha decidido apostar por seguir en el UCAM e intentar convencer a Francisco de que puede pelear por un puesto en el once. Primero deberá lograr entrar en las convocatorias, algo que se le resiste con el almeriense últimamente. El UCAM no contaba con él pero el Eibar no quería mandarle a Segunda B y el futbolista tampoco ha forzado para cambiar de aires. El Hércules estaba muy interesado y salvo que haya presiones de última hora seguirá en el UCAM.

En otro orden, Hugo Álvarez no sufre finalmente ninguna lesión en la rodilla y podrá jugar ante el Sevilla Atlético este viernes. El central dio el susto al retirarse en los primeros minutos del choque ante el Córdoba este domingo y la resonancia magnética confirmó que se trató sólo de un mal gesto, un susto que le impidió seguir sobre el césped del Nuevo Arcángel, pero nada más.

Comentarios