Doble victoria do Auriense

O Auriense masculino segue sen ceder terreo, gañando con solvencia o seu partido contra KELTOI de Vigo.

Auriense F.G.6-08(26) /3-05(149keltoi Vigo(M)

Cun arrollador 8-0 momezou o encontro, dominado polos ourensáns os 60 minutos. Ainda que cun momento de igualdade ao comenzo do segundo parcial, onde os vigueses achagáronse ata 2 puntos, a dianteira do Auriense confirmou o seu do momento e marcou a diferencia final no marcador.

Respecto á equipa feminina, o partido contra o KELTOI Feminino, non tivo demasiada historia, xa que as xogadoras locais comezaron con moita intensidade e con moito acerto a paus. Deste xeito, regresan á senda da victoria con boas sensacións, agardando manter o nivel en vindeiras citas.

