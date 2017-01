Los fascistas no quieren devolver la Medalla de Oro al Ayuntamiento de Palencia

La semana pasada nos desayunábamos con una noticia que ofrecían nuestros compañeros de El Norte de Castilla y que tuvo amplia difusión: “La Fundación Franco no devolverá la Medalla de Oro al Ayuntamiento de Palencia”. Permítanme que a partir de ahora no hable de Fundación. Es más correcto hablar de fascistas o fachas. El titular es totalmente correcto, pero en un comentario de opinión yo titularía: los fascistas, o directamente los fachas, no quieren devolver la medalla.

La noticia no me sorprende. Quienes hacen apología de una abominable dictadura que sometió a este país en la oscuridad y la represión durante 40 años, no cumplen ni leyes ni sentencias. El argumento que utilizan, demuestra hasta qué punto son fascistas de opereta, individuos conservados en formol que destilan un olor a naftalina preocupante: “La solicitud pretende echar tierra sobre la inmensa obra en la ciudad del Jefe de Estado hasta 1975”. Impresionante. Aquí el único que echó tierra sobre las libertades y los derechos de quienes luchaban por ellas fue ese “dictadorzuelo” de ridícula voz aflautada y digno también de una opereta. Existe una tentación de dulcificar la España negra de Franco con el argumento de que el dictador hizo cosas buenas por el país. Textual. Por eso, en las aulas deberíamos explicar a nuestros chavales que Franco y su cohorte de babosos y represores son la muestra de la más terrible de las dictaduras.

40 años de paz dicen los fachas que tergiversan la realidad: 40 años de silencio, de dolor, de represión y de muchas cuestiones más que no me caben en este comentario. Es una pena que nuestros hijos no tengan conciencia de lo que fue Franco. Ellos han nacido en libertad y nadie les explica con argumentos que este país se vio sumido en una terrible realidad.

Recientemente la Casa de Palencia en Madrid organizaba una conferencia sobre Franco. Lejos de promover un análisis riguroso, invitaba a un tipo casposo en un acto patético que constataba quién está llevando las riendas de la casa. Las fotos del acto daban miedo. Parecía el museo de cera; o más bien el museo de los horrores. Espero que si las administraciones dan ayuda a esta casa, fiscalicen si se ha utilizado dinero público para una apología de la dictadura de Franco. Es más perentorio que auditar a las asociaciones de vecinos. En cuanto a los fachas, como los de la Fundación que añora al Caudillo, no se puede pedir peras al olmo. Las mentes cerriles nunca cambian.

