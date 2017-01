El tren lanzadera

Escuchando las noticas de esta última semana ha habido dos que siendo distintas entre sí me han llamado la atención y que además me han hecho pensar sobre un mismo tema, el empleo o la falta del mismo en Palencia. La primera de esas noticias estaba relacionada con Peridis y la otra con los datos de la Encuesta de Población Activa, la E.P.A.

Voy a empezar por la segunda a pesar de que me resulta más aburrida.

Según los datos de la E.P.A. durante el pasado año el paro bajo en Palencia un 30%. Cuando oí la noticia no daba crédito, ¿un 30% menos de desempleados en Palencia en tan solo un año?. Ni las previsiones más optimistas lo hubieran podido augurar, de seguir a este ritmo en nada estaríamos en el soñado pleno empleo.

Pero me costaba tanto creérmelo que seguí leyendo la noticia que decía que, si bien en 2016 se había producido esa escandalosa reducción de parados, tan sólo había conllevado un incremento del 3% de ocupados. Es decir el 90% de la reducción en la tasa de paro no se había transformado en empleo, simplemente las personas habían desaparecido.

Cambiando de tema, la semana pasada hablaba de Francis Chapelet como ejemplo de motor de desarrollo rural desde la cultura y esta semana se me ha aparecido otra de esas personas a las que admiro como es José María Pérez, Peridis, al que acaban de conceder un nuevo premio. Cada vez que oigo su nombre me viene a la cabeza ese concepto de hombre del Renacimiento al que todo se le da bien.

Su trayectoria resulta tan interesante como variopinta y daría para hablar muchas horas. Desde la arquitectura con proyectos emblemáticos a cientos de intervenciones convirtiendo patrimonio en proyectos culturales o la puesta en marcha de establecimientos hoteleros y educativos en valiosos edificios románicos. Además es también conocido por su faceta como caricaturista político, director de series de televisión y escritor de varios libros de novela histórica.

Lo que decía, un auténtico hombre del Renacimiento.

Y ahora viene el porqué lo enlazo con la noticia de los datos de empleo. Pues verán Peridis ha conseguido dar un giro a la idea de las Escuelas Taller, otro invento suyo que formó a más de 150.000 jóvenes, y adaptarlo a la sociedad actual a través de un nuevo programa innovador para personas desempleadas y que ha dado en llamar "Lanzaderas de Empleo".

No es posible desgranar aquí el funcionamiento de este sistema de trabajo y quien esté interesado seguro que encuentra la forma de saber más, pero se trata de una metodología novedosa basada en las técnicas de contar con un "entrenador personal".

La primera Lanzadera de Empleo comenzó a funcionar en 2013 en Aguilar de Campoo. Desde entonces ha puesto en marcha más de 200 Lanzaderas de Empleo en España llegando a más de 4.500 personas y registrando una media de inserción laboral que supera el 60%. Hasta 2019 tienen previsto poner en marcha más de 500 nuevas Lanzaderas de Empleo.

Quizá aún sea pronto para evaluar el éxito del proyecto pero tenemos que agarrarnos a cualquier tren que nos pase por delante en un intento por conseguir que las personas puedan encontrar empleo en Palencia.

No pasan muchos trenes por aquí y personas con ideas nuevas tampoco así que no las desaprovechemos si no queremos llegar al pleno empleo a base de quedarnos sin gente.

