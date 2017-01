Regulado el uso de Tajonar

Osasuna cedía Tajonar como parte de su patrimonio para pagar la deuda con Hacienda de Gobierno de Navarra acordado por Ley Foral en 2014 pero todavía no se había especificado el cómo. Desde ahora, las instalaciones deportivas rojillas se abren a los navarras y navarros a través de actividades gestionadas por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. "Queríamos que fuese con un cierto orden y control. No queríamos que aquí viniera cualquiera y cogiese esto como `'La Vuelta del Castillo'. No se abre Tajonar para una cuadrilla de amigos y un partido de solteros contra casados", recalcaba Luis Sabalza, presidente de Osasuna.

Desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud su director gerente Rubén Goñi destacaba que principalmente van a ser actividades futbolísticas las que se trasladen a los campos de hierba artificial de Tajonar. Se descartan los de hierba natural porque Gobierno y Osasuna entienden que su alto costo de mantenimiento está siendo asumido por el club rojillo y quedan fuera del convenio. "El INDJ tendrá preferencia para desarrollar sus actividades siempre y cuando no alteren las actividades ordinarias de los equipos del club osasunista", señalaba Goñi. De esta manera serán gratuitas citas deportivas como los Juegos Deportivos de Navarra, los eventos promovidos por el INDJ y los partidos derivados de los programas de Selecciones de la Federación Navarra de Fútbol, entre otras. No así solicitudes de clubes de fútbol registrados en el Registro de Asociaciones Deportivas y Federaciones Deportivas para los cuales se establece unos precios de entre 50 y 120 euros en función de si se precisa medio campo, entero, vestuarios, luz, etc y si son para entrenamientos o para partidos. Toda la información y los formularios de solicitud se pueden encontrar en la sede física del INDJ en la Calle Arrieta, también en la virtual de su web, en el resto de registros del Gobierno de Navarra en diferentes organismos y localidades así como en la ventanilla electrónica.

Para gestionar el uso de Tajonar el INDJ debera avisar al menos con 30 días de antelación a Osasuna con el compromiso de colaboración que adquiere el conjunto rojillo.

