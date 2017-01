Un gol de Querol salva un punt davant el Mirandés

Partit boig en els primers minuts de joc. Cap dels dos equips va aconseguir imposar-se a l’altre i el ritme de partit va ser vertiginós i amb diferents arribades en ambdues àrees.

Máyor en els primers minuts va poder inaugurar el marcador per als reusencs amb un cop de cap que va marxar fora. La rèplica del Mirandés la va tenir Eguaras per partida doble i Alex Ortiz, que van posar a prova a Badia. Els locals van disposar d’alguna arribada més com les de Sangalli i Guarrotxena, mentre que el Reus feia un pas enrere després del bon inici.

El conjunt local va tenir la recompensa a la seva instància al minut 36 amb un potentíssim xut de Guarrotxena des de fóra de l’àrea que va sorprendre a Edgar Badia. El Reus va intentar reaccionar abans del descans amb una bona jugada de Fran Carbia que refusava el porter.

A la represa, el Mirandés va tornar a ser l’encarregat de dur el ritme principal de l’encontre. Els homes d’Álvarez de los Mozos van poder sentenciar amb les accions de Maikel Mesa i Guarrotxena, molt actiu durant els 90 minuts, però els locals van perdonar i van acabar pagant. El Reus va despertar en el tram final. Va notar l’aire fresc que van aportar els canvis i van arribar les ocasions. Vitor Silva, Máyor i Guzzo van tenir clares ocasions per empatar i inclús per a remuntar el partit.

Però no va ser fins al minut 83 quan Querol aprofitava una centrada de Campins per empatar el partit. De res va servir l’empenta final del Mirandés que va buscar un segon gol a la desesperada.

Repartiment de punts que deixen al Mirandés en llocs de descens i al Reus, ben a prop del play-off d’ascens.

