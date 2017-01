Els reptes de la Capital de la Cultura

La Plaça del Mercadal a vibrar aquest dissabte amb l’espectacle inaugural de la Capital de la Cultura Catalana 2017. El circ i la festa major han estat els pilars sobre els que s’ha sustentat l’acte, on s’han trobat a faltar moltes de les manifestacions culturals que tenen cabuda en el calendari habitual de la ciutat de Reus.

Amb tot, ja s’ha donat el tret de sortida, tot i que els corredors inicien la carrera sense saber ben bé cap en quina direcció córrer i amb quins recursos compten. En aquest sentit la regidora de cultura de l’ajuntament de Reus, Montserrat Caelles ha dit que “seguim cercant recursos” més enllà dels que hagin de venir d’uns pressupostos municipals pendents d’aprovar-se.

Sinó aquest any, l’any que ve.

A tot això se suma el fet que la regidora de Cultura, Montserrat Caelles, que alguns “es poden programar pel 2018” si no compten amb el pressupost necessari per fer-se o si el calendari, considerablement ple aquest 2017, acaba saturant-se.

És obvi que tot plegat va lligat a la voluntat de l’Ajuntament que la Capitalitat de la Cultura no sigui una flor d’estiu, sinó que serveixi per incrementar l’activitat a la ciutat, ja de per si molt diversa i nodrida. Veurem com reben les entitats els propers ímputs que puguin arribar des de la Casa Rull. De moment s'han presentat uns 200 actes al llarg del primer semestre de l'any, però no se sap què passarà a partir del juny.

Desconcert i improvisació

De fet, algunes veus de la cultura reusenca consideren que la gestió de la Capitalitat s’hauria d’haver fet amb més temps i paciència. Albert Galcerà, distingit amb el Tro de Festa aquest passat Sant Pere i un dels dinamitzadors musicals amb més trajectòria a la ciutat, reconeix que “hem difós activitat però a la pràctica no sabem què es farà, com es farà i quan es farà. Estem esperant que concretin hores, dates d’uns projectes” que les entitats fa temps que van presentar i que estan treballant sense tenir la certesa que es puguin tirar endavant.

Resulta també significatiu el fet que Xavier Filella, president del Centre de Lectura de Reus, lamenti “la poca sensibilitat que s’ha tingut des de l’ajuntament” els últims anys a l’hora de destinar recursos econòmics a la cultura del municipi. Espera que el pressupost que es preveu per enguany “es mantingui en els pròxims anys” i que en la línia del que vol acordar l’Ajuntament, la Capitalitat no sigui flor d’un estiu. O en aquest cas, de l’any 2017.

