El trasllat del CMQ a l’antic Hospital suposarà una inversió de 3 MEUR

El trasllat del Centre Mèdic Quirúrgic de Reus a l’antic Hospital de Reus costarà 3 milions d’euros. Conegut com a CMQ, el centre mantindrà la totalitat de la seva activitat i la seva plantilla de treballadors, però ara ho farà des del carrer Sant Joan, a les dependències de l'entorn de la plaça del Gegant Indi.

L'Ajuntament de Reus havia de renovar el contracte de lloguer de la Clínica Fàbregas aquest juny. Davant d'un augment econòmic, el consistori ha decidit situar el centre en un edifici de titularitat municipal. Ocuparan el que va ser l'edifici de consultes externes i una part d'un immoble annex. La regidora de Salut, Noemí Llauradó, ha destacat que ‘calculem que suposarà un cost d’inversió d’uns tres milions d’euros, però encara hem de determinar el pla d’inversió i de finançament’. Llauradó també ha assegurat que el traslladat es vol dur a terme el més aviat possible, però no ha concretat dates. ‘Encara no podem posar dates, però hem determinat que el CMQ no pagarà lloguer pel nou espai fins que hagi amortitzat la inversió de la construcció’, ha afegit.

De fet, amb aquest canvi d'ubicació també es vol revitalitzar el Mercat Central i el seu entorn. Des del tancament de l'Hospital, el carrer Sant Joan ha perdut afluència de visitants. Per la seva banda, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha defensat que ‘el trasllat serà una manera per reactivar la zona, ja sigui el mercat o els comerços del voltant’.

Comentarios