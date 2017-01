Vuelven los problemas de condensación al pabellón de Nava

Los conjuntos de base del Balonmano Nava Viveros Herol han tenido que suspender los entrenamientos del lunes y mañana se trasladarán al pabellón de Bernardos. El primer equipo entrenará mañana en Valladolid para no tener que trastocar el plan semanal. En esta situación no es seguro que puede jugarse el partido de liga del sábado ante el Ars Palma del Río. Los problemas de condensación también han perjudicado al equipo de fútbol sala de Nava de la Asunción que no ha podido jugar este domingo.

