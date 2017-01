Els psicòlegs dubten que aquest 2017 els tractaments psicològics entrin per la CASS

El Col·legi de Psicòlegs creu que el retard en les converses amb el Ministeri de Salut dificultarà l'entrada dels tractaments psicològics a la nova cartera de serveis de la CASS per aquest 2017.

Tot i que el ministre Carles Álvarez Marfany va confirmar aquest extrem l'estiu passat, la reunió de la comissió de Salut Mental que ha de negociar els detalls d'aquesta decisió encara no s'ha produït.

L'entitat assegura que la seva primera reunió amb el Ministeri de Salut el mes de desembre va servir per avançar les bases de la negociació d'aquesta taula de treball. Tot i així, la comissió de Salut Mental, formada pel ministeri, el departament de salut mental de l'hospital Meritxell i el Col·legi de Psicòlegs, no ha tingut encara una primera presa de contacte. Per al president del Col·legi, Òscar Fernández, això fa difícil que la CASS arribi a assumir el cost del 75% dels tractaments psicològics privats aquest 2017.

Fernández ha lamentat en declaracions a la SER que els psicòlegs hagin estat tan perjudicats per les retallades pressupostàries quan el servei que presten ajuda, precisament, a reduir a llarg termini la despesa sanitària.

Tot i així, Fernández ha assegurat que les converses amb el Ministeri de Salut han servit per acordar alguns punts de partida. Per exemple, que l'accés a la consulta psicològica privada es tramiti a través del metge de capçalera.

L'entitat assegura que afronten amb actitud oberta la continuació de les negociacions amb la resta de parts implicades. Només falta, però, la concreció de la data de la taula de treball conjunta.

