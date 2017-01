La Policia deté un resident amb 622 grams de marihuana

La Policia deté a un resident que volia distribuir marihuana entre menors d'edat.

La policia judicial ha desmantellat un punt de venda de droga a Escaldes-Engordany en el marc de l’Operació Ambient i s’ha detingut un resident de 38 anys i ha comissat 622 grams de marihuana.

El lloc de distribució era una plaça d'aparcament tancat tipus ‘box’ a l'interior d'un garatge privat al centre d'Escaldes-Engordany, on el detingut emmagatzemava el producte i procedia a la seva venda. En aquest recinte el detingut havia disposat diversos ambientadors per intentar dissimular l'olor, circumstància però que no va evitar que primerament els agents constatessin i que posteriorment el gos policial ensinistrat en detecció d'estupefaents ho confirmés.

Segons el cos d'ordre, la marihuana decomissada té un preu de mercat superior als 3.000 euros, tot i que una vegada al carrer, aquest hagués estat molt superior. La Policia sospita que gran part d'aquesta droga hagués acabat destinada al consum per part de joves adolescents i menors d'edat.

