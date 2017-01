Els Liberals demanen pels costos de la nova Seu de la Justícia

Els Liberals volen saber els costos de la nova Seu de la Justícia.

El conseller general, Josep Majoral, ha entrat una demanda a Sindicatura perquè se li faci arribar des del Govern una còpia del pressupost adjudicat per la nova Seu de la Justícia i el comparatiu de les ofertes presentades en aquest concurs públic.

Per Majoral és important seguir de prop uns treballs que van ser adjudicats a una Unió Temporal d'Empreses per un valor de 18,7 milions d'euros, sent una de les grans inversions que es faran en aquest mandat. Pel conseller liberal és imprescindible fer un seguiment d'obra des de l'inici per garantir que els treballs s’adeqüen al pressupost presentat.

