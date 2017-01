Zoido en el homenaje a Alberto y Ascen: "El PP no cambiará su política penitenciaria con ETA"

Como cada 30 de enero, el Partido Popular de Sevilla rinde homenaje a quien fuera concejal en el ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y a su esposa Ascensión García, asesinados por ETA hace 19 años.

Esta tarde se les recordará con una ofrenda floral en la calle Don Remondo, en la que fueron asesinados, pero esta mañana el PP sevillano ha organizado un acto en un hotel de la capital al que también ha asistido el presidente regional del partido, Juan Manuel Moreno, y que ha presidido Juan Ignacio Zoido, esta vez no como alcalde sino como ministro del Interior.

Ante concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento, distintos cargos del partido y miembros de la familia de Alberto y Ascensión, como la madre de Alberto y su hermana, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, el ministro ha defendido que para que la derrota de ETA sea real "no caben ni chantajes ni concesiones". Y en este sentido, Zoido ha sido claro al anunciar que el gobierno no cambiará su política penitenciaria. "Nosotros no les debemos absolutamente nada a los terroristas", ha agregado Zoido, quien considera que son ellos los que tienen "una enorme deuda" por el daño que han causado, por lo que "la convivencia pacífica jamás puede sustentarse en el olvido".

El ministro del Interior ha insistido en que el único camino que tienen los terroristas es mostrar arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y "resarcir todo el daño que le han causado a las víctimas y a la sociedad española".

